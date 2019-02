Speed skating, Mondiali juniores Baselga di Piné 2019: Laura Peveri e Francesco Betti illuminano la rassegna iridata

Sono loro, Laura Peveri e Francesco Betti, ad aver illuminato i Mondiali juniores di speed skating andati in scena nel fine settimana a Baselga di Piné: l’azzurrina, attesissima nella mass start, ha centrato il bersaglio grosso, vincendo la medaglia d’oro, mentre il suo compagno di squadra ha centrato due bronzi, sfiorando in entrambi i casi l’argento, nei 1500 metri e nell’allround.

Rassegna iridata da incorniciare per Laura Peveri, che nei primi due giorni di gare si è anche tolta la soddisfazione di chiudere al sesto posto nella graduatoria allround, ad un soffio dalla quinta piazza, anche se lontano dalle prime quattro atlete, risalendo comunque la china dopo aver chiuso abbastanza indietro sia sui 500 che sui 1000 metri.

Anche Francesco Betti era molto atteso nella stessa prova, ma l’azzurrino si è messo in evidenza nelle prime due giornate, centrando prima un bellissimo bronzo sui 1500 metri, ad appena 11 millesimi dall’argento, poi ha tenuto duro nella seconda giornata, riuscendo a risalire fino al terzo posto nella graduatoria allround con la prova ottima sui 5000.

L’Italia ha quindi chiuso così, senza scordare anche il quinto posto nel team sprint maschile, a quota tre medaglie, con un oro e due bronzi. Termina così al meglio una stagione già di per sé ottima con le belle prestazioni, sia per gli juniores che per i neo-seniores, nelle tappe di Coppa del Mondo e nelle Finali disputate sempre a Baselga di Piné nel fine settimana precedente la rassegna iridata.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Vladislav Gajic shutterstock