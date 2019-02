Speed skating, Mondiali juniores Baselga di Piné 2019: medaglia d’oro nella mass start femminile per Laura Peveri!

Si chiudono col botto per gli azzurrini i Mondiali juniores di speed skating: a Baselga di Piné nell’ultimo dei tre giorni di gare, quello più atteso per i nostri colori data la presenza nel programma delle mass start, Laura Peveri centra l’oro ed il titolo iridato di categoria. L’Italia chiude così la rassegna con tre medaglie, dopo i due bronzi di Francesco Betti.

Nella mass start femminile magnifico successo di Laura Peveri, che conquista oro e titolo mondiale di categoria in 5’41″54 ottenendo i 30 punti per la vittoria della volata conclusiva. Seconda con 20 la cinese Yuhan Ma, che chiude in 5’41″75 (battuta di 0″21 dall’azzurrina), la quale strappa l’argento per un solo centesimo, infatti si classifica terza l’olandese Robin Groot (a quota 10), con il crono di 5’41″76 (ritardo di 0″22). Si classifica 15ma Federica Maffei, che non raccoglie punti e termina con il tempo di 5’44″66.

Non riesce ad emulare la compagna di squadra Francesco Betti, quinto nella mass start maschile con tre punti ed il crono di 4’58″15. Vittoria e titolo mondiale di categoria per l’austriaco Gabriel Odor (a quota 30) che vince in 4’57″60, davanti all’olandese Merijn Scheperkamp, secondo con 20, battuto per un solo centesimo (4’57″61), mentre è terzo il nipponico Tsubasa Horikawa con 10 punti ed il tempo di 4’57″91.

L’Italia si classifica quinta nel team sprint maschile: Nicky Rosanelli, Pietro Sighel e Francesco Betti chiudono in 1’26″446, a 1″31 dall’Olanda, oro in 1’25″135, davanti alla Corea del Sud, seconda a 0″17 (1’25″311) ed alla Russia, terza a 0″24 (1’25″379). Nella gara femminile vittoria per l’Olanda in 1’31″726, davanti alla Russia, seconda a 2″48 (1’34″208), ed alla Norvegia, terza a 3″83 (1’35″558).

Nel team pursuit maschile oro per la Norvegia, prima in 3’56″505, davanti alla Russia di 0″78 (3’57″286), all’argento, ed all’Olanda di 1″82 (3’58″328), al bronzo. Nella gara femminile vittoria per il Giappone in 3’11″391, con 0″40 di margine sull’Olanda (3’11″792) e 4″81 sulla Russia (3’16″208).

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Vladislav Gajic shutterstock