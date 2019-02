Speed skating, Mondiali 2019 oggi (10 febbraio): programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Siamo ai titoli di coda: è giunto il tempo della quarta ed ultima giornata dei Mondiali di speed skating. Oggi, domenica 10 febbraio, ad Inzell, in Germania, si concluderà la rassegna iridata su singole distanze. Saranno sei gli azzurri impegnati sull’ovale tedesco alla ricerca dei titoli sui 1500 metri e nelle mass start.

Per quanto riguarda gli uomini per la mass start saranno in pista Andrea Giovannini e Daniel Niero, mentre sui 1500 sarà all’opera Alessio Trentini. Al femminile due le azzurre in gara nella mass start, ovvero Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida, con quest’ultima che gareggerà anche sui 1500 assieme a Noemi Bonazza.

Il programma odierno vedrà iniziare le donne con i 1500 metri, poi sarà la volta degli uomini sulla stessa distanza, mentre nella seconda metà di giornata ecco le due mass start (prima la femminile, poi la maschile), momento più atteso in casa Italia sin dall’inizio della rassegna.

Di seguito il programma completo e gli italiani in gara

Domenica 10 febbraio

14:30 1500 m femminile (Noemi Bonazza, Francesca Lollobrigida)

15:25 1500 m maschile (Alessio Trentini)

16:21 Mass Start femminile (Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone)

16:30 Mass Start maschile (Andrea Giovannini, Daniel Niero)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vladislav Gajic shutterstock