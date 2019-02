Speed skating, Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné 2019: nelle mass start vittorie per Linda Rossi e Laura Peveri

Va in archivio anche la seconda ed ultima giornata di gare a Baselga di Piné, dove si sono disputate le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di speed skating, che hanno fatto da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel prossimo fine settimana.

Dominio azzurro nelle mass start: nella categoria neo-senior la gara femminile va a Linda Rossi, che si impone con 31 punti davanti alla russa Veronika Suslova, seconda con 21, ed alla cinese Adake Er Ahena, terza con 10. Trionfo al femminile anche nella categoria junior, con Laura Peveri che vince con 30 punti, precedendo la nipponica Ryu Kosaka, seconda con 20, e la cinese Yuhan Ma, terza a 10. Ottava Federica Maffei con 2 punti.

Sempre nella mass start, nella categoria neo senior, terzo posto nella gara maschile per Gabriele Galli, con 10 punti, alle spalle dei russi Egor Shkolin, primo con 30, e Aleksandr Podolskii, secondo con 21. Nella categoria junior 12° Pietro Sighel, nella gara vinta dall’olandese Yves Vergeer, primo con 30 punti, davanti al sudcoreano Jun Hyeong Park, secondo a quota 20, ed al nipponico Tsubasa Horikawa, terzo con 10.

Nei 1500 metri junior la gara maschile vede Francesco Betti al quarto posto con il crono di 1’51″499, a 1″69 dal russo Sergei Loginov, primo in 1’49″805, davanti al norvegese Hallgeir Engebråten, secondo a 0″92, ed all’austriaco Gabriel Odor, terzo a 0″97. Nella gara femminile decima Laura Peveri in 2’11″644 e 16ma Federica Maffei in 2’14″280 nella gara vinta dalla nipponica Ryu Kosaka in 2’05″477, con l’olandese Paulien Verhaar seconda a 1″00 e la sudcoreana Dong Hee Kim terza a 2″01.

Nei 1500 metri neo senior nella gara femminile Linda Rossi è settima in 2’26″822 nella prova vinta dalla russa Veronika Suslova in 2’07″462, con 0″71 sulla belga Stien Vanhoutte e 1″36 sull’elvetica Ramona Härdi. Nella gara maschile, senza azzurri al via, vittoria per il russo Aleksandr Podolskii in 1’49″635, davanti al connazionale Egor Shkolin, secondo a 0″95, ed al polacco Dawid Burzykowski, terzo a 2″25.

Nei 500 metri neo senior femminili quinto posto per Linda Rossi, al personale in 41″073, nella gara vinta dalla russa Irina Kuznetsova in 39″355, davanti alla cinese Dongxue Xi, seconda a 1″41, ed alla romena Mihaela Hogas, terza a 1″57. Nella gara maschile sesto posto di Enrico Salino in 37″075 e nono di Gabriele Galli in 38″184, mentre la vittoria va al norvegese Odin By Farstad in 36″064, con 0″02 di margine sul finlandese Samuli Suomalainen e 0″37 sul cinese Junzhi Zhang.

Nei 500 metri della categoria junior nella gara maschile 16° Francesco Betti in 37″070 e 30° Nicky Rosanelli in 38″305, mentre il successo è del russo Artem Arefyev in 35″602 davanti al nipponico Koki Kubo, secondo a 0″51, ed al sudcoreano Sang Hyeok Cho, terzo a 0″62. Nella gara femminile 26ma Federica Maffei in 42″679 e 28ma Laura Peveri in 42″781, mentre la prova viene vinta dall’olandese Femke Beuling in 38″956, con 0″20 sulla connazionale Michelle de Jong e 0″34 sulla nipponica Moe Kumagai.

Foto: Vladislav Gajic shutterstock