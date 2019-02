Pattinaggio di figura, Four Continents 2019: Madison Chock ed Evan Bates trionfano nella danza, secondi Weaver-Poje

Con la free dance della danza sul ghiaccio si sono spenti i riflettori all’Honda Center di Anaheim (California, USA), impianto sportivo che ha ospitato i Four Continents 2019, importantissimo trofeo di pattinaggio di figura riservato esclusivamente alle nazioni extraeuropee.

In una delle gare più entusiasmanti e raffinate dell’intera stagione a spuntarla sono stati Madison Chock ed Evan Bates. I danzatori statunitensi, da quest’anno passati sotto la guida tecnica dei celebri coach Marie France Dubreuil e Patrice Lauzon, hanno incantato il pubblico presente pattinando un programma su un medley di musiche di Elvis Presley e realizzando gli elementi pianificati con maestria, ricevendo livello 4 e GOE molto alti nella sequenza di twizzles, in quella di passi su un piede in parallelo (3-4) e nei sollevamenti. Con un grande riscontro sulle components i pattinatori hanno dunque conquistato il primo titolo in una competizione di prima fascia raccogliendo nel segmento 126.25 (69.95, 56.30) per un totale di 207.42 (nuovo primato personale).

A debita distanza si sono piazzati al secondo posto con 123.37 (67.29, 56.08) per 203.03 i canadesi Kaitlin Weaver-Andrew Poje che, tuttavia, nella danza libera hanno dovuto cedere il passo ai sorprendenti compagni di squadra Piper Gilles-Paul Porier, secondi nel segmento più lungo con 124.40 (68.75, 56.65) e terzi nella classifica finale con 202.45. I favoriti della vigilia, Madison Hubbell-Zachary Donohue, primi dopo la rhythm dance, sono infine scivolati in quarta posizione a causa di un programma viziato da due errori pesantissimi, nello specifico nel sollevamento stazionario chiamato di livello base e nella trottola, chiamata solo di livello 2 perdendo dunque complessivamente circa 8 punti e guadagnando “solo” 119.71 (62.50, 57.21) per un totale di 201.66. Importante considerare che, al contrario di quanto successo ai Campionati d’Europa, le prime quattro coppie sono riuscite a scavalcare quota 200 punti. La battaglia per i Campionati Mondiali di Saitama (Giappone) in programma nel mese di marzo si preannuncia dunque di particolare caratura.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating