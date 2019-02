Sorteggio ottavi Europa League, le possibili avversarie dell’Inter. Da evitare Arsenal e Siviglia

Oggi l’Inter conoscerà il suo destino europeo. Alle ore 13.00 si terrà il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: a quell’ora i nerazzurri conosceranno l’avversaria che dovranno affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare ai quarti.

Si tratta di un sorteggio libero, senza teste di serie, e saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese. Di seguito le quindici possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale di Europa League: Arsenal, Dinamo Zagabria, Francoforte, Salisburgo, Valencia, Villareal, Siviglia, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Krasnodar, Dinamo Kiev, Slavia Praga, e l’altra italiana, il Napoli.

Dunque le insidie non mancano, su tutte Arsenal e Siviglia, con gli inglesi tra i favoriti per il successo finale e gli spagnoli che hanno eliminato anche la Lazio ed hanno un feeling particolare con la competizione. Inoltre sarebbe bene evitare anche un derby fratricida con il Napoli. Abbordabili invece Rennes e Krasnodar, due squadre che sarebbe fortunoso pescare per i meneghini.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Gianfranco Carozza