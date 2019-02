Sorteggio ottavi Europa League, le possibili avversarie del Napoli. Da evitare Chelsea e Valencia

Oggi, venerdì 22 febbraio, anche il Napoli conoscerà il proprio futuro europeo. Alle ore 13.00 si terrà il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: a quell’ora gli azzurri conosceranno l’avversaria che dovranno affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare tra le migliori otto squadre della seconda competizione europea.

Si tratta di un sorteggio libero, senza teste di serie, e saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese. Di seguito le quindici possibili avversarie del Napoli agli ottavi di finale di Europa League: Arsenal, Dinamo Zagabria, Francoforte, Salisburgo, Valencia, Villareal, Siviglia, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Krasnodar, Dinamo Kiev, Slavia Praga, e, da regolamento appena citato, l’altra italiana, l’Inter.

Dunque le insidie non mancano, su tutte Chelsea e Valencia, con gli inglesi tra i favoriti per il successo finale, ed inoltre con Maurizio Sarri, ex tecnico dei campani, sulla panchina dei londinesi, e gli spagnoli che sono indubbiamente tra le formazioni più competitive tra quelle rimaste in gara. Inoltre sarebbe bello non disputare neanche un derby italiano con l’Inter. Abbordabili invece gli eventuali confronti con lo Slavia Praga o con la Dinamo Kiev, due squadre che andrebbero bene in accoppiamento con i partenopei.

