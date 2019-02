Snowboardcross, Michela Moioli: “Terzo bronzo in un Mondiale, non male. Riuscire a confermarsi è difficile, Samkova ha meritato”

Michela Moioli ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross, la Campionessa Olimpica è salita sul terzo gradino del podio iridato per la terza volta consecutiva. La bergamasca inseguiva quella medaglia d’oro che le mancava in un palmares stellare in cui figura anche la Coppa del Mondo ma oggi era impossibile battere la lanciatissima Eva Samkova e così la nostra portacolori si è dovuta accontentare.

L’azzurra è però parsa estremamente contenta come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fisi: “Riuscire a confermarsi dopo un grande risultato come quello alle Olimpiadi dell’anno scorso è sempre difficile. Questa specialità regala sempre emozioni nel bene e nel male e ogni run bisogna guadagnarsela perché i colpi di scena sono all’ordine del giorno, quindi devo essere soddisfatta. Questo è il mio terzo bronzo in un Mondiale, non male davvero. Samkova ha vinto meritatamente ma ho dimostrato di esserci. Adesso ci concentriamo sulla gara a squadre, dove possiamo fare altrettanto bene”.

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com