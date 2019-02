Snowboard, Mondiali 2019: Selina Joerg campionessa del mondo! Battuta Soboleva, fuori subito Ochner

L’assenza di Ester Ledecka si è fatta sicuramente sentire: la ceca, dominatrice dell’ultimo quadriennio che si è concluso con il trionfo di PyeongChang, vista la contemporaneità, ha deciso di preferire i Mondiali di sci alpino. Tutto molto aperto dunque per quanto riguarda la competizione iridata dello snowboard parallelo al femminile, dove oggi, in quel di Park City (USA), si è assegnato il titolo del PGS.

A trionfare è stata la tedesca Selina Joerg: strepitosa la 31enne che, dopo tre vittorie in Coppa del Mondo, va a prendersi il risultato più importante della carriera dominando in lungo e in largo sulle nevi americane. Mai un dubbio su chi potesse vincere oggi: la tedesca infatti, sin dalle qualifiche, si è mostrata superiore a tutte le altre e nella fase a eliminazione diretta non ha lasciato spazio alle avversarie. Alle sue spalle si è andata a prendere l’argento la russa Natalia Soboleva, squalificata nella Big Final, mentre nella Small Final ha prevalso, nella lotta per il bronzo, l’elvetica Ladina Jenny sull’altra russa Milena Bykova.

Una sola italiana al via: non del tutto convincente la giornata di Nadya Ochner. L’azzurra, che quest’anno si era imposta a Carezza, non è riuscita a superare il primo turno, venendo sconfitta da Soboleva.

Foto: mountainpix / Shutterstock.com