Snowboard, Mondiali 2019: nel PGS femminile pronostico apertissimo. Nadya Ochner ci prova per il podio

Due anni fa in quel di Sierra Nevada non ci fu storia, con il pronostico che era chiuso alla vigilia e Ester Ledecka che si è andata a prendere il titolo, anzi, addirittura la doppietta, sulle nevi spagnole. Ora si riparte, di nuovo in palio le medaglie per quanto riguarda il gigante parallelo ai Mondiali di snowboard in quel di Park City (USA), ma questa volta non ci sarà la ceca dominatrice dell’ultimo quadriennio: la campionessa olimpica ha preferito dedicarsi alla manifestazione iridata per lo sci alpino ad Are.

Tutto dunque apertissimo per quanto riguarda il podio. Nella disciplina olimpica del parallelo in stagione si sono disputate tre gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo, con tre vincitrici diverse. In testa alla classifica di specialità, dunque da seguire con un occhio di riguardo, troviamo la nostra Nadya Ochner: una rinascita eccezionale per l’ancor giovanissima (classe 1993) azzurra, che dopo un paio di annate non del tutto convincenti è ripartita alla grande vincendo addirittura all’esordio in quel di Carezza, compiendo il grande scalpo ai danni di Ledecka in finale. Può sicuramente giocarsi le medaglie, con ambizioni anche per quanto riguarda il bersaglio grosso.

Tante saranno le rivali per l’azzurra. A partire dalla teutonica Selina Jörg, che si è imposta poche settimane fa in Slovenia nel massimo circuito internazionale a Rogla. Sempre per la Germania attesa ovviamente per Ramona Theresia Hofmeister, mentre non è da sottovalutare Cheyenne Loch. Altri nomi che possono puntare alle medaglie: l’austriaca Sabine Schöffmann, la veterana elvetica Patrizia Kummer e la russa Natalia Soboleva.

Foto: FISI