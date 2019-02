Snowboard, Mondiali 2019: nel PGS avanzano tre azzurri. Bene Coratti, ci sono anche March e Ochner

Tre su cinque. Nadya Ochner, Aaron March ed Edwin Coratti avanzano alle fasi finali del PGS dei Mondiali di snowboard parallelo in quel di Park City (Stati Uniti). L’Italia dunque avrà tre carte da giocare dagli ottavi di finale per andare a caccia di una medaglia che manca dall’edizione di Stoneham 2013 (argento per Roland Fischnaller). Il compito degli azzurri sarà tutt’altro che facile.

Nella qualifica dominata in lungo e in largo dal russo Dmitry Loginov (1:15.51 il suo tempo), sono tante le sorprese. Eliminati infatti alcuni dei grandissimi favoriti: a partire del campione olimpico della specialità, l’elvetico Nevin Galmarini, squalificato nella seconda run, passando per il nostro Roland Fischnaller (veterano azzurro che si era imposto a Cortina d’Ampezzo ad inizio stagione), fino ad arrivare all’austriaco Sebastian Kislinger. In casa Italia è ottavo Edwin Coratti, mentre tredicesimo Aaron March: accoppiamenti non semplici per gli azzurri. Eliminato Daniele Bagozza, 19mo.

Tra le donne è tutto apertissimo in chiave medaglie, anche se la teutonica Selina Joerg ha fatto capire di puntare dritta all’oro con l’assenza della favoritissima Ester Ledecka (impegnata nei Mondiali di sci alpino). Oltre due secondi di vantaggio su tutte le rivali per la teutonica. Alle sue spalle troviamo l’elvetica Patrizia Kummer e la russa Natalia Soboleva. L’unica italiana al via, Nadya Ochner, è quattordicesima e sfiderà proprio Soboleva negli ottavi.

