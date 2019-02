Snowboard, Mondiali 2019: l’Italia può sognare in grande nel PGS maschile, Roland Fischnaller ed Edwin Coratti pronti a ripetersi

L’Italia potrà davvero sognare in grande nel PGS maschile dei Mondiali di snowboard. A Park City (USA) gli azzurri sono pronti a lasciare il segno e a ripetere le grandi prestazioni che li hanno resi protagonisti nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni e poi alle 21.00 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con le finali.

I due atleti di punta saranno Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, vincitori rispettivamente a Cortina e Rogla. Il veterano azzurro a 38 anni proverà a impreziosire ulteriormente la sua bacheca e conquistare la quinta medaglia iridata della carriera, tornando sul podio dopo il trionfo del 2015 in slalom. Coratti invece proverà a mettersi al collo la prima medaglia, con la vittoria nell’ultima gara che ha confermato la sua continua crescita ed ora sembra pronto a centrare finalmente il grande acuto. Sarà invece al debutto Daniele Bagozza, che dopo aver ottenuto a Rogla il primo podio in Coppa del Mondo, proverà ad essere protagonista anche in questa rassegna iridata. Grande esperienza invece per Aaron March, altro atleta che può lottare alla pari con i migliori.

Il livello degli avversari è pero molto alto e saranno diversi i pretendenti al podio. Tra i favoriti bisogna indubbiamente mettere il campione olimpico Nevin Galmarini e gli esperti austriaci Andreas Prommegger, campione in carica, e Benjamin Karl, vincitore nel 2011 e 2013. Attenzione poi anche agli sloveni Zan Kosir, Rok Marguc e Tim Mastnak, oltre al francese Sylvain Dufour e al russo Andrey Sobolev.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi