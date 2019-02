Snowboard, Mondiali 2019: la gioia di Roland Fischnaller. L’azzurro: “E’ un argento guadagnato, tornare qui dopo le Olimpiadi del 2002 è un’esperienza incredibile”

Eterno Roland Fischnaller: l’azzurro conquista l’argento nello slalom parallelo ai Mondiali di snowboard alpino di Park City, negli States. Per lui si tratta, a 38 anni suonati, della quinta medaglia iridata. Fischnaller ha parlato a caldo al sito federale, esternando tutta la propria soddisfazione.

Così FIschnaller: “Oggi ho disputato la gara più difficile della mia carriera, non ricordo uno slalom così lungo, su un tracciato che girava così tanto, oltretutto con tantissima neve. Ho saputo stringere i denti, in finale non riuscivo più a piegare per la stanchezza, ho pagato i due mesi di inattività a causa dei miei problemi alla schiena”.

Nonostante la sconfitta in finale, lo snowboarder azzurro non può che essere contento, anche per tutti i sacrifici fatti in stagione: “Sono certamente contento, sono riuscito a soffrire per regalare qualcosa di importante alla nostra squadra e ai nostri tecnici, che ci preparano sempre cose nuove“.

E’ già tempo di guardare oltre: “E’ un argento guadagnato, tornare qui dopo le Olimpiadi del 2002 è un’esperienza incredibile, ho perduto contro un avversario di vent’anni più giovane e ciò mi rende onore. Adesso penso a prendermi la rivincita a partire dalle prossime gare di Coppa del Mondo“.

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com