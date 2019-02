Snowboard, Coppa del Mondo Secret Garden 2019: in Cina un PSL e un PGS per delineare le classifiche

Si resta in Asia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard parallelo che vive il terzultimo appuntamento della stagione: ci si sposta dalla Corea, dove sabato scorso si è gareggiato in quel di PyeongChang, alla Cina, dove in quel di Secret Garden nel week-end andranno in scena un PGS ed un PSL. Prove sicuramente fondamentali in chiave sfera di cristallo.

Tra gli uomini è l’Austria che sta facendo la voce grossa in questa stagione, sfruttandoil fatto che Nevin Galmarini, campione olimpico e detentore della Coppa, sia tutt’altro che in palla. Andreas Promegger è al comando della classifica combinata e di quella di PGS, con addirittura tre austriaci ai primi quattro posti. L’altro elvetico Dario Caviezel invece guida nella graduatoria dello slalom, dove però è ancora tutto apertissimo. Tra le donne anche guida l’Austria con Sabine Schöffmann, ma la gioia sembra essere davvero breve, visto che il fenomeno della disciplina Ester Ledecka è pronta alla rimonta e al sorpasso.

L’Italia prova a tornare sul podio e a dare qualche segnale in chiave sfera di cristallo. Roland Fischnaller è ancora in piena corsa sia per quella generale (dove è addirittura terzo) che per quella di slalom gigante (secondo). Difficile il compito invece per Nadya Ochner che nella graduatoria di PGS insegue Ledecka da lontano. Da segnalare ovviamente anche gli altri atleti della squadra azzurra: da Aaron March ad Edwin Coratti passando per Maurizio Bormolini, tutti pronti a fare del loro meglio in terra cinese, sperando di agguantare una posizione nella top-3.

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com