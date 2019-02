Snowboard, Coppa del Mondo Pyeongchang 2019: Prommegger e Hofmeister si impongono nel secondo PGS, quarto Maurizio Bormolini

Si è disputato oggi il secondo PGS a Pyeongchang (Corea del Sud), valido per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Anche nella gara odierna un azzurro chiude ai piedi del podio. Nella prova maschile Maurizio Bormolini si deve infatti accontentare del quarto posto, sconfitto nella Small Final nettamente dal padrone di casa Lee Sangho per 1.39. Il 24enne azzurro può comunque essere soddisfatto della sua gara, visto che ottiene il miglior piazzamento in carriera in questa specialità nel massimo circuito.

Il sudcoreano agli ottavi ha eliminato anche Roland Fischnaller, facendo meglio di lui per 53 centesimi. Stop agli ottavi anche per Edwin Coratti, che ha perso il derby azzurro con Bormolini, mentre ai quarti si è fermato Mirko Felicetti, uscito di pista nella sfida con il francese Sylvain Dufour. Non avevano invece superato le qualificazioni Daniele Bagozza, Aaron March e Gabriel Messner. Vittoria dell’austriaco Andreas Prommegger, che batte per 15 centesimi in finale Dufour.

In campo femminile festeggia la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nell’atto conclusivo si impone per 74 centesimi contro l’austriaca Sabine Schoeffmann. Completa il podio la ceca Ester Ledecka. La campionessa olimpica, dopo il successo di ieri, chiude oggi terza, vincendo la Small Final per 50 centesimi contro la tedesca Cheyenne Loch. Eliminata agli ottavi Nadya Ochner, superata per questione di millesimi dalla russa Milena Bykova, mentre Giulia Gaspari era uscita nelle qualificazioni.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com