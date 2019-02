Snowboard, Coppa del Mondo 2019: Ledecka e Kosir vincono i PGS di PyeongChang, March quarto. Ochner e Fischnaller in lotta per la generale

A PyeongChang (Corea del Sud), sulla pista che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2018, si è disputato un PGS valido per la Coppa del Mondo di snowboard. Domani, nella stessa località asiatica, si replicherà con il terzultimo appuntamento della stagione. Brutta notizia in casa Italia: la nostra Nadya Ochner ha perso la leadership della classifica di specialità. Oggi la nostra portacolori si è fermata ai quarti di finale (squalificata contro la tedesca Selina Joerg, si è dovuta accontentare della quinta piazza) e ha assistito inerme al successo del fenomeno Ester Ledecka, la ceca non ha avuto alcuna esitazione lungo il suo cammino perfetto annichilendo nell’atto conclusivo proprio la Joerg.

La Campionessa Olimpica, al secondo successo stagionale (si è concentrata anche sullo sci alpino, è Campionessa Olimpica di superG), è balzata al comando con 450 punti di vantaggio nei confronti dell’azzurra che domani cercherà una pronta replica. In classifica generale (quella che considera anche i risultati ottenuti in PSL) la Ochner è quinta a 380 punti dalla leader Sabine Schoeffmann, l’austriaca che ha completato il podio di giornata battendo la tedesca Carolin Langenhorst nella small final mentre Giulia Gaspari ha concluso in 25esima posizione.

Al maschile festeggia lo sloveno Zan Kosir che nell’atto conclusivo ha battuto l’austriaco Lukas Mathies per 56 centesimi. Il nostro Aaron March ha lottato per il terzo gradino del podio ma poco ha potuto nella small final contro l’austriaco Andreas Promegger che lo ha battuto di 1.09 secondi. Il nostro Roland Fischnaller, reduce dalla medaglia d’argento in slalom parallelo ai recenti Mondiali, conserva la leadership della classifica di specialità con 170 punti di vantaggio nei confronti di Promegger: oggi il 38enne si è dovuto arrendere ai quarti di finale nel derby con March per appena otto centesimi e si è dovuto accontentare dell’ottava posizione generale perdendo dei punti preziosi che potrebbero essere determinanti nella corsa verso la Sfera di Cristallo quando mancano ancora tre appuntamenti al termine della stagione. In classifica generale comanda sempre l’austriaco Benjamin Karl, oggi uscito agli ottavi di finale, che ha 70 punti di margine proprio nei confronti del nostro Fischnaller. Gli altri italiani: Edwin Coratti settimo (eliminato ai quarti di finale da Kosir), Mirko Felicetti 17esimo, Daniele Bagozza 21esimo, Maurizio Bormolini 41esimo, Gabriel Messner non ha terminato la prova.

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com