Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2019: Felix Loch beffa Egger di 4 millesimi. Dominik Fischnaller decimo

Felix Loch non si ferma più, ora la fortuna sembra essere tornata dalla sua parte, dopo la clamorosa beffa olimpica dell’anno scorso. Il dominatore dello slittino internazionale dell’ultimo decennio timbra nuovamente il cartellino: dopo il titolo mondiale di settimana scorsa a Winterberg, arriva anche il successo in Coppa del Mondo, sempre in casa, in quel di Altenberg.

Una rimonta sul finale per il campione del mondo, che ha fatto ovviamente esaltare il pubblico di casa: il nativo di Sonneberg con il miglior tempo di run è andato a beffare per soli 4 millesimi la sorpresa austriaca Reinhard Egger, in testa dopo la prima manche e vicinissimo ad un clamoroso back-to-back (qualche settimana fa si era imposto in quel di Koenigssee). A completare il podio troviamo il leader di Coppa Johannes Ludwig, staccato di 111 millesimi: per il teutonico l’insidia arriva dal compagno di squadra Loch, la battaglia per la Sfera di Cristallo è più che aperta. Nella top-5 anche il campione olimpico David Gleirscher, quarto, e il russo Semen Pavlichenko, quinto.

Non bene gli azzurri, ovviamente non a proprio agio su un catino mai stato favorevole alle slitte tricolori: Dominik e Kevin Fischnaller si alternano le posizioni dalla prima alla seconda manche e chiudono decimo ed undicesimo.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giacomo Nicora