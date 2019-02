Skeleton, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Alexander Tretiakov vince e passa al comando della classifica

Sarà sfida a due per la sfera di cristallo: Alexander Tretiakov ha messo la freccia ed è passato al comando. Strepitosa vittoria odierna per il russo campione olimpico di Sochi 2014: al ritorno in gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton al maschile, nella prima tappa della trasferta nordamericana in quel di Lake Placid, arriva la terza vittoria in stagione che vale la prima piazza in classifica con 24 lunghezze sul coreano Yun Sungbin.

Non c’è stata storia oggi negli Stati Uniti, con Tretiakov che ha timbrato il miglior tempo nella prima e nella seconda run, per il crono totale di 1:47.19. Battuto l’altro veterano del circuito, il lettone Martins Dukurs, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 14 centesimi dal successo. A completare il podio il già citato sudcoreano Sungbin, che proverà il tutto per tutto nella tappa conclusiva di Calgary per centrare il secondo successo consecutivo nella Coppa del Mondo. Nella top-5 l’altro russo Nikita Tregubov ed il tedesco Axel Jungk.

Un solo italiano in gara: si tratta di Joseph Cecchini che chiude diciannovesimo.

Photo: IBSF/Viesturs Lācis