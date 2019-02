Skeleton, Coppa del Mondo Calgary 2019: gara a Yun Sungbin, trionfo per Tretiakov

Una gioia ciascuno a chiudere la Coppa del Mondo di skeleton al maschile. In quel di Calgary, nell’ultima gara stagionale, possono esultare il coreano Yun Sungbin ed il russo Alexander Tretiakov. L’asiatico, al termine di una stagione eccezionale, nella quale non è mai sceso dal podio in tutte le otto gare, va a prendersi la seconda vittoria, mentre il russo conquista la sfera di cristallo, la seconda in carriera a dieci anni dalla prima.

Ancora una volta, l’ennesima in stagione, una sfida tra i due: il campione olimpico di PyeongChang parte forte, timbrando il miglior tempo nella prima run, e riesce dunque a gestire il vantaggio in quella decisiva, chiudendo in 1:52.70. Il russo, trionfatore a Cinque Cerchi quattro anni prima in quel di Sochi, non riesce a rimontare e si ferma a sei centesimi di ritardo. 24 punti però sono a dividere i due in classifica generale: a Tretiakov serviva dunque salire sul podio per trionfare. A completare la top-3 il Dukurs che non ti aspetti, Tomass, che precede il fratello Martins di soli tre centesimi, entrambi comunque oltre mezzo secondo di ritardo. Quinto è Marcus Wyatt.

In casa Italia positiva la prova di Joseph Luke Cecchini: il veterano tricolore si ferma in quattordicesima piazza ad 1”64 di ritardo.

Photo: IBSF|Viesturs Lācis