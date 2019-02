Skeleton, Coppa del Mondo Calgary 2019: Alexander Tretiakov vince ed allunga in classifica

Alexander Tretiakov questa volta fa sul serio e non vuol lasciarsi sfuggire il titolo. Il campione olimpico di Sochi 2014, trionfatore della sfera di cristallo nel 2008/2009, a dieci anni di distanza è pronto a tornare a trionfare nel massimo circuito internazionale. Oggi l’ennesimo tassello nella penultima tappa della Coppa del Mondo, con il successo in quel di Calgary.

Quattordicesimo successo in carriera per il russo che arriva con la solita super prima run. Fa la differenza e crea il gap decisivo, incolmabile nella seconda. Il trionfatore di PyeongChang 2018, il coreano Yun Sungbin, deve arrendersi: 13 centesimi di ritardo nonostante la rimonta nella seconda discesa. A completare il podio troviamo nuovamente Martins Dukurs, staccato di 16 centesimi. Più lontani tutti gli altri: nella top-5 Tomass Dukurs, a 67 centesimi dalla vetta, e l’altro russo Nikita Tregubov, addirittura oltre il secondo di ritardo.

In attesa di gara-2 di stasera (tarda serata italiana), che chiuderà il programma, Tretiakov allunga in classifica: 39 lunghezze di vantaggio su Sungbin, 1494 a 1455. Servirà una vera e propria impresa al coreano per ribaltare la situazione.

Photo: IBSF/Viesturs Lācis