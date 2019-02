Siviglia-Lazio, Europa League 2019: quando si gioca il ritorno? Data, programma, orario e tv

Mercoledì 20 febbraio si giocherà Siviglia-Lazio, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019. Trasferta durissima per i biancocelesti sul campo della formazione spagnola che occupa il terzo posto in campionato, i ragazzi di Inzaghi dovranno davvero superarsi se vorranno conquistare la qualificazione al turno successivo della seconda competizione europea per importanza. Le due squadre si sono già date battaglia allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 14 febbraio, sei giorni dopo il confronto in terra iberica che decreterà il nome della formazione che passerà il turno.

La compagine capitolina sta disputando un buon campionato e ha tutte le carte in regola per tenere botta contro un avversario di assoluto spessore che in questo torneo riesce sempre a garantire delle prestazioni davvero da urlo. Immobile e compagni dovranno davvero superarsi se vorranno proseguire la propria avventura in Europa. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Siviglia-Lazio, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019.

SIVIGLIA-LAZIO, QUANDO SI GIOCA IL RITORNO? DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

18.00 Siviglia-Lazio

SIVIGLIA-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: marco iacobucci epp shutterstock