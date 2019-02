Basket femminile, Europei 2019: il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari e tv

La Federazione europea di basket ha reso noto il calendario degli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio: le azzurre giocheranno sempre la seconda partita del loro raggruppamento, il Girone C e questo porterà l’Italia a disputare i match sempre alle ore 18.30. Le prime sei classificate al termine della manifestazione si qualificheranno per il torneo di qualificazione olimpica. Tutte le gare saranno trasmette in tv su Sky ed in streaming su SkyGo.

Raggruppamento e calendario delle azzurre

Girone C

Italia, Slovenia, Turchia, Ungheria

Il calendario dell’Italia

27 giugno Italia-Turchia (ore 18.30)

28 giugno Italia-Ungheria (ore 18.30)

30 giugno Italia-Slovenia (ore 18.30)

Il calendario della seconda fase

Spareggi tra seconde e terze: 1-2 luglio

Quarti di Finale: 4 luglio

Semifinali: 6 luglio

Finali: 7 luglio

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo