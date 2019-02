F1, a che ora inizia la presentazione della Ferrari 2019 e come vederla in tv e streaming. Il programma completo

Solamente poche ore e la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2019 di Formula Uno sarà ufficialmente presentata. La nuova monoposto di Maranello, infatti, vedrà tolti i propri veli nella giornata di domani, alle ore 10.45 presso la sede della scuderia emiliana. L’attesissimo evento si potrà seguire live ed in streaming sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari, mentre in tv sarà visibile su SkySport (tramite SkySport24 e SkySport F1).

Manca poco, quindi, per vedere tutte le novità della nuova vettura con il Cavallino Rampante. In primo luogo capiremo quale sarà il nome scelto, per passare poi a studiare i nuovi accorgimenti aerodinamici scelti dai tecnici ed ingegneri di Maranello. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, a loro volta, potranno ammirare la macchina sulla quale, da lì a pochi giorni, faranno il loro esordio nei test di Barcellona (clicca qui per programma e tv).

PROGRAMMA PRESENTAZIONE FERRARI F1 2019

Venerdì 15 febbraio

ore 10.45 Presentazione nuova vettura F1 – Diretta su SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207).

