Short track, Coppa del Mondo Dresda 2019: non solo Martina Valcepina. Conferme da Mascitto e la staffetta maschile vince la finale B

Una domenica che si è tinta d’oro per l’Italia con la fantastica vittoria di Martina Valcepina nei 500m nella prova di Coppa del Mondo a Dresda. Ieri era arrivato il primo podio della stagione per i colori azzurri con Cynthia Mascitto nei 1000m, mentre oggi l’Italia è riuscita a sbloccare lo zero nella casella dei successi in Coppa.

Oltre ai 500m, si sono tenute anche altre gare nella giornata di chiusura. Conferme molto positive da Cynthia Mascitto, che non replica il podio di ieri, ma riesce comunque a conquistare un posto nella finale B, conclusa in terza posizione. La vittoria è andata all’olandese Suzanne Schulting, che si è imposta sulla sudcoreana Kim Ji Yoo e sulla cinese Zhang Chutong.

Nelle gare individuali maschili dominio della Corea del Sud. Due vittorie per i pattinatori asiatici, con il successo di Lim Hyo Jun nei 500m e di Park Ji Won nella seconda prova dei 1000m. Gli azzurri si sono fermati ai quarti di finale: nella distanza più breve sono stati eliminati Mattia Antonioli e Andrea Cassinelli, mentre nei 1000 è stato Tommaso Dotti ad arrendersi nei quarti di finale.

Sul ghiaccio anche la staffetta maschile azzurra con il quartetto formato da Andrea Cassinelli, Mattia Antonioli, Tommaso Dotti e Yuri Confortola che ha vinto con merito la finale B davanti a Francia, Kazakistan ed Olanda. Nella finale A vittoria del Canada, che si è imposto sul Giappone e l’Ungheria. Successo della Russia nella staffetta femminile davanti ad Olanda e Canada. La squadra dell’Est ha poi concesso il bis nella staffetta mista, vincendo su Ungheria e Gran Bretagna.

Foto: Renzo Brico