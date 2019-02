Short track, Coppa del Mondo 2019: si gareggia a Torino. Valcepina e l’Italia cercano conferme

La Coppa del Mondo di short track fa tappa a Torino (8-10 febbraio) e l’Italia si presenta nel capoluogo piemontese con grandi ambizioni e con l’obiettivo di confermarsi dopo gli ottimi risultati ottenuti a Dresda. Sarà un fine settimana importante per la squadra azzurra, anche perché questo sarà l’ultima appuntamento di Coppa prima della lunga pausa che porterà ai Mondiali di Sofia a inizio marzo.

A Dresda era arrivata la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Martina Valcepina e la valtellinese sarà ancora la punta di diamante della squadra azzurra in quel di Torino. Fari puntati soprattutto negli amati 500 metri per Valcepina, che in questa stagione ha confermato di valere le migliori del mondo, ma soprattutto Martina dovrà guidare la staffetta ad un risultato importante, perché le azzurre hanno bisogno di punti per qualificarsi per i Mondiali. Utile al quartetto potrà essere anche Cynthia Mascitto, ottima protagonista a Dresda con il terzo posto nei 1000m. Un podio che mancava all’italo-canadese dal febbraio 2017. L’obiettivo sarà quello di confermarsi anche a Torino per Mascitto, che ha dimostrato di essere in continua crescita gara dopo gara.

Una crescita esponenziale rispetto alla scorsa stagione è quella di tutto il settore maschile. Un discorso che non vale solo per la staffetta, praticamente certa di partecipare al Mondiale e che proverà a conquistare un posto in finale a Torino, dopo che è sfuggito per pochissimo a Dresda (successo nella finale B). I miglioramenti si sono visti soprattutto nelle gare individuali. Non più il solo Yuri Confortola nei 1500m, ma anche altri azzurri come Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli si sono resi protagonisti di ottime gare a Dresda (finale B nei 1000m) ed anche Tommaso Dotti è chiamato a Torino ad una prova del riscatto dopo le precoci eliminazioni in Germania.

Foto: Renzo Brico