Short track: Arianna Fontana inserita da Forbes tra i migliori Under30 europei. Un grande riconoscimento per la campionessa olimpica

Arianna Fontana è senza dubbio uno dei punti di riferimento del nostro sport, in particolare quelli invernali. Le imprese a PyeongChang (Corea del Sud) con l’oro, l’argento e il bronzo nei 500 metri, nella staffetta femminile e nei 1000 metri dello short track descrivono la sua grande carriera che annovera in totale 8 medaglie olimpiche, 14 mondiali (1 oro, 6 argenti e 7 bronzi) e 41 europee (24 ori, 12 argenti e 5 bronzi).

Riscontri che parlano chiaro sulle qualità dell’Angelo Biondo che, con pieno merito, è stata inserita da Forbes, autorevole rivista americana di economia e finanza fondata nel 1917, tra i migliori Under30 del Vecchio Continente. Una lista, che riguarda il 2018, con ben 300 personalità di 34 Paesi, come riporta la Gazzetta dello Sport. A far compagnia alla nostra portacolori ci sono altri 12 italiani in ambiti molto diversi: Davide Dattoli (tecnologie), Guido Zichitella (scienza e salute), Riccardo Patriarca (ricerca), Nunzio Yari Cecere , Domenico Colucci e Giangiuseppe Tateo (manifattura e industria), Lucrezia Bisignani (imprenditori sociali), Andrea Mongia e Giovanni Rastrelli (arte e cultura), Francesco Corea (finanza) e Giacomo Rovero (ballerino). Un panorama, come si è detto, molto variegato di cui fa parte la pattinatrice valtellinese, aspetto che sicuramente valorizza ulteriormente quanto fatto da Arianna nella sua storia agonistica.

Foto: Renzo Brico