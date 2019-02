Serie A calcio oggi, orari e tv delle partite. Come vedere in streaming Torino-Atalanta e Frosinone-Roma

Prosegue oggi, sabato 23 febbraio, la 25a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Dopo l’anticipo tra Milan ed Empoli andato in scena nella serata di ieri, scenderanno oggi in campo altri due incontri: Torino-Atalanta alle ore 15.00 e Frosinone-Roma alle ore 20.30. La prima partita sarà un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni in piena rincorsa per un posto in Europa, mentre nella seconda gli uomini di Eusebio di Francesco affronteranno una squadra alla ricerca disperata di punti per risalire posizioni e rilanciarsi nella lotta salvezza. Due sfide intriganti dunque che sicuramente regaleranno emozioni e spettacolo a tifosi e appassionati.

L’incontro tra Torino e Atalanta si giocherà alle ore 15.00 presso lo Stadio Grande Torino e sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Serie A (canale 202) e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. La partita delle ore 20.30 tra Frosinone e Roma andrà invece in scena presso il Benito Stirpe di Frosinone e potrà essere seguita in diretta streaming su Dazn. Di seguito il programma completo.

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 15.00 Torino-Atalanta

diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) , diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Frosinone-Roma

diretta streaming su DAZN

