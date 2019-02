Serie A calcio, calendario anticipi di oggi: orari delle partite e su che canale vederle in tv. Programma e streaming

Il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio riprende oggi, sabato 2 febbraio, con gli anticipi della ventiduesima giornata, terzo turno del girone di ritorno. Saranno come di consueto tre le partite in programma, con diverse sfide intriganti che vedranno coinvolte le formazioni di vertice.

Ad aprire la giornata saranno Empoli e Chievo, nel delicatissimo scontro salvezza delle ore 15.00. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta interna: i toscani con il Genoa, la formazione veronese contro la Fiorentina. Nel secondo anticipo si affronteranno Napoli e Sampdoria alle ore 18.00. I partenopei, che cercheranno di riscattare la deludente prestazione di San Siro e l’eliminazione dalla Coppa Italia, se la vedranno con gli uomini di Marco Giampaolo e soprattutto con Fabio Quagliarella, a segno da 11 partite consecutive. Nella partita delle ore 20.30 la Juventus accoglierà il Parma per ripartire dopo la netta sconfitta di Bergamo subita ad opera dell’Atalanta e la cocente delusione per l’uscita dalla Coppa Italia.

Come di consueto, le partite saranno visibili in parte in diretta tv su Sky Sport e in parte in diretta streaming su DAZN. In particolare, tra gli anticipi della ventiduesima giornata, la sfida in onda in esclusiva sulla piattaforma online sarà Juventus-Parma. Di seguito il programma completo.

SABATO 2 FEBBRAIO

ore 15.00 Empoli-Chievo

diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 18.00 Napoli-Sampdoria

diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Juventus-Parma

diretta streaming su DAZN

