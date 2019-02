Sei Nazioni Under 20 2019, il XV dell’Italia per la sfida al Galles. Gli uomini scelti da Fabio Roselli

Dopo la vittoria con bonus offensivo nella gara d’esordio in Scozia, l’Italia Under 20 si appresta ad affrontare il Galles nella seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 di rugby. La sfida si disputerà allo stadio “Martelli” di Mantova domani, domenica 10 febbraio, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00.

Così il responsabile tecnico Fabio Roselli presenta il match al sito federale: “Quella contro il Galles sarà una partita fisica. E’ una squadra molto solida in fase di conquista ma con un gioco consistente e non molto spettacolare che proverà a metterci in difficoltà con il gioco al piede“.

Di seguito la formazione dell’Italia Under 20 per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby:

15 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)

14 Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)

11 Michael MBA (Rugby Casale)

10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

9 Gianmarco PIVA (FEMI-CZ Rovigo)

8 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)

7 Davide RUGGERI (Rugby Como) – capitano

6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

5 Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo)

4 Nicolae Cristian STOIAN (Rugby Anzio)

3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)

2 Niccolò TADDIA (FEMI-CZ Rovigo)

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)

A disposizione:

16 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)

17 Luca FRANCESCHETTO (Rugby Vicenza)

18 Filippo ALONGI (I Titani)

19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)

20 Angelo MAURIZI (Unione Rugby L’Aquila)

21 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

22 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

23 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)

Foto: Pier Colombo