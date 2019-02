Sei Nazioni femminile 2019: Italia-Irlanda 29-27. Grande vittoria delle azzurre a Parma, il terzo posto finale è più vicino

Storico successo dell’Italia contro l’Irlanda nel Sei Nazioni femminile di rugby: dopo 12 sconfitte consecutive nel torneo contro le Verdi, le azzurre vincono per 29-27 al termine di una sfida tiratissima e inanellano il settimo risultato utile consecutivo. Italia al comando della classifica per una notte, ma, cosa più importante, ad un passo dal terzo posto finale. Questa sera infatti le nostre atlete conquistano anche il punto di bonus offensivo, pur concedendo il doppio bonus alle avversarie.

Nel primo tempo parte fortissimo l’Italia, che sblocca subito dalla piazzola con Sillari, poi a ruota arriva la meta di Muzzo e con la trasformazione di Sillari si va già sul 10-0. Considine marca subito per le irlandesi, ma Fowley non trova la conversione. Immediata la risposta italiana, con Franco (poi nominata player of the match) che va in meta al 14′ dopo una bella azione corale, mentre Sillari trova i due punti aggiuntivi. Piccola distrazione delle azzurre e Considine trova nuovamente la meta, questa volta Fowley trasforma e si va sul 17-12 per l’Italia. L’Irlanda però acquista fiducia e al 31′ accorcia ulteriormente con il piazzato di Fowley. Sorpasso ospite al 36′ con la meta di Caplice trasformata da Fowley, ma al 39′ Stefan ristabilisce la parità andando in meta per il 22-22. Sfortunata Sillari sul tentativo di trasformazione, che centra il palo. Il pirotecnico primo tempo termina sul 22-22.

Ritmi alti in avvio di ripresa e l’Italia sfonda ancora con Franco al 50′, mentre Sillari trova i due punti aggiuntivi (e festeggia al meglio il 26° compleanno) per il 29-22. Le ospiti riprendono a spingere e al 69′ vengono premiate con la meta di Sheehan, ma Fowley non trasforma e così l’Italia resta avanti sul 29-27. Negli ultimi minuti però l’ovale resta praticamente sempre nelle mani delle azzurre, che giocano col cronometro e portano a casa un successo pesantissimo per 29-27 festeggiando al meglio le 87 presenze in Nazionale di Sara Barattin, che eguaglia il record di Michela Tondinelli.

TABELLINO

Parma, Stadio “Lanfranchi” – sabato 23 febbraio

Women’s Six Nations, III giornata

Italia v Irlanda 29-27 (22-22)

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Sillari (3-0); 7’ m. Muzzo tr. Sillari (10-0); 12’ m. Considine (10-5); 14’ m. Franco tr. Sillari (17-5); 18’ m. Considine tr. Fowley (17-12); 31’ c.p. Fowley (17-15); 36’ m. Caplice tr. Fowley (17-22); 39’ m. Stefan (22-22). s.t. 50’ m. Franco tr. Sillari (29-22); 69’ m. Sheehan (29-27).

Italia: Furlan (cap.); Muzzo, Sillari, Rigoni, Stefan; Madia, Barattin; Giordano, Franco, Arrighetti (77’ Cammarano); Duca, Fedrighi (41’ Ruzza); Gai, Bettoni, Giacomoli (66’ Turani). A disposizione non entrate: Tounesi, Sberna, Sgorbini, Busato, Sarasso. All.: Andrea Di Giandomenico.

Irlanda: Delany; Considine, Naoupu, Claffey (38’ Sheehan), Miller; Fowley, Dane; Griffin (cap.), Molloy, Caplice (66’ Boles); Fryday, McDermott; Lyons (51’ Reidi), Hooban (51’ Nic A Bhaird), Feely (51’ Peat). A disposizione non entrate: McLaughlin, Hughes, Murphy. All.: Adam Griggs.

Arb. Laura Pettingale (Inghilterra); AA1 Maria Beatrice Benvenuti (Italia), AA2 Aurélie Groizeleau (Francia); TMO: Neil Patterson (Scozia).

Calciatori: Sillari (Italia) 4/5; Fowley (Irlanda) 3/5.

Note: Cielo sereno. Temperatura 2 °. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 2400 circa. 87° cap per Sara Barattin che eguaglia il record di presenze in Azzurro di Michela Tondinelli.

Player of the match: Giada Franco (Italia).

Punti conquistati in classifica: Italia 5; Irlanda 2.

Foto: Ettore Griffoni