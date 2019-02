Sei Nazioni 2019, Scozia-Irlanda 13-22. Carbery non fa rimpiangere Sexton, fondamentale successo dei verdi

Ireland's Jonathan Sexton prior to the RBS 6 Nations match at the Aviva Stadium, Dublin. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday March 18, 2017. See PA story RUGBYU Ireland. Photo credit should read: Brian Lawless/PA Wire. RESTRICTIONS APPLY: Editorial use only. No commercial or promotional use without prior consent from IRFU. No alterations or doctoring.

L’Irlanda si riscatta e nella seconda giornata del Sei Nazioni di rugby sconfigge a domicilio la Scozia per 13-22, ma non trova il punto di bonus offensivo. Gli scozzesi restano a quota 5 in graduatoria, mentre gli irlandesi salgono a 4. Si interrompe così a 6 la serie di vittorie interne consecutive nel torneo dei padroni di casa.

Nel primo tempo parte forte la Scozia, che spinge nei primi minuti ma non sfonda, quindi Laidlaw sceglie la via dei pali per marcare tre punti al 7′. Al primo affondo però passano gli ospiti: errore scozzese in alleggerimento, palla passata a Murray che ringrazia e va a schiacciare in meta, ma Sexton, non al meglio, non converte e si resta sul 3-5. Magistrale la meta ospite al 17′, con Sexton che attira su di sé due difensori e poi serve magnificamente Stockdale, che corre in mezzo ai pali. Murray trasforma e si va sul 3-12. Alza bandiera bianca Sexton, ma anche la Scozia perde un punto di riferimento con l’infortunio di Hogg: entrano Carbery da una parte e Kinghorn dall’altra. Al 28′ ritorna sotto la Scozia, con un meraviglioso intercetto di Russell che corre fino ai 5 metri, poi ricicla per Johnson che va in meta. La trasformazione di Laidlaw vale il 10-12, score con sui si va al riposo.

Nella ripresa non si segna per oltre un quarto d’ora, poi al 56′ arriva la gran giocata che spacca la sfida: Carbery rompe due placcaggi e lancia Earls, che va a marcare. Ancora Carbery dalla piazzola trova il 10-19. Risponde la Scozia, che va immediatamente a cercare i pali per tornare sotto la distanza di break e così al 63′ Laidlaw dalla piazzola firma il 13-19. Gli ospiti però non vogliono correre rischi e, piuttosto che andare a cercare il bonus offensivo, preferiscono tornare oltre il break e così anche Carbery va per i pali, trovando il 13-22 al 69′. Nonostante lo sforzo dei padroni di casa, il punteggio non cambia più: quattro punti per l’Irlanda, a bocca asciutta la Scozia.

Foto: LaPresse