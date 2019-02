Pallanuoto femminile, Serie A1 2019: cadono Catania e Padova, volano Roma e Rapallo

La dodicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile porta in dote un verdetto: il dualismo tra Padova e Catania non esiste più. Le etnee cadono in casa contro la Roma per 4-6, le patavine perdono 8-7 in casa del Rapallo: a conferma di quanto visto in Coppa Italia, ormai sono quattro le squadre sullo stesso livello in campionato. Il Rapallo si porta così a due punti dalla vetta e può scavalcare Catania in caso di successo nel recupero del 20 febbraio contro Roma.

Nelle altre sfide odierne arrivano i successi di Florentia e Milano, che macinano punti pesantissimi in ottica Final Six: le toscane battono con un secco 8-3 nello scontro diretto il Bogliasco, mentre le meneghine si impongono facilmente in casa di Torre del Grifo per 6-19. Infine pareggio tra Verona e F&D H2O per 6-6 e così anche le laziali hanno un piede nella serie inferiore.

12^ Giornata – sabato 9 febbraio 2019

13:45 C.S.S. VERONA – F&D H2O 6-6

15:00 R.N. FLORENTIA – BOGLIASCO BENE 8-3

15:00 RAPALLO PALLAUOTO – C.S. PLEBISCITO PD 8-7

15:00 TORRE DEL GRIFO VILLAGE – KALLY N.C. MILANO 6-19

16:45 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 4-6

Classifica

1 L’EKIPE ORIZZONTE 30

2 RAPALLO PALLANUOTO* 28

3 SIS ROMA* 26

4 PLEBISCITO PADOVA 25

5 RN FLORENTIA 17

6 KALLY NC MILANO 16

7 BOGLIASCO BENE 13

7 CSS VERONA 13

9 F&D H2O 4

10 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO VILLAGE 0

* = una partita in meno

Foto: Luigi Mariani LPS