Sei Nazioni 2019, Italia-Galles 15-26. O’Shea: “Giocato bene in difesa e rimessa”. Parisse: “Usciamo a testa alta”

L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 15-26 nella seconda partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno lottato alla pari con i Dragoni ma purtroppo non sono riuscito a regalare una gioia al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni che il CT e il capitano hanno rilasciato ai microfoni di DMAX:

Conor O’Shea: “Abbiamo giocato bene in difesa e in rimessa, cose mai scontate per noi. Alla fine ci è mancato qualcosa nel secondo campo dove non abbiamo avuto abbastanza il possesso palla. Loro hanno avuto più punti di incontro“.

Sergio Parisse: “Oggi abbiamo giocato contro un’ottima squadra, sono terzi nel ranking e hanno un’ottima profondità nonostante abbiano fatto diversi cambi. Non sono soddisfatto del risultato ma posso entrare nello spogliatoio a testa alta e stringere la mano ai ragazzi. Li abbiamo messi in difficoltà, siamo rimasti vicini nel risultato ma non siamo stati così bravi a occupare di più il campo nel secondo tempo. Dobbiamo prendere quello che c’è stato di positivo perché ce n’è tanto. Questa squadra è giovane, c’è tanto talento e ha tantissimo futuro“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com