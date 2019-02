Scommesse Superbowl 2019, prima edizione in cui sono ammesse! Quote e pronostici. In arrivo un giro d’affari da milioni di dollari

Come amano dire gli scommettitori, “Non c’è nulla di più affascinante del SuperBowl, tranne puntarci sopra qualche dollaro”. Gli statunitensi si preparano a mettere mano al proprio portafoglio per scommettere a piene mani sull’ultimo atto della stagione della NFL, “Il secondo giorno del Ringraziamento” come viene definito da molti. Chi la spunterà, dunque, tra New England Patriots e Los Angeles Rams? Tom Brady ce la farà per l’ennesima volta e si infilerà il sesto anello al dito oppure Jared Goff e Todd Gurley apriranno una nuova era del football americano?

Secondo quanto trapela da Las Vegas, vera “Mecca” per gli scommettitori sportivi americani, saranno proprio i Patriots i favoriti del SuperBowl LIII che si giocherà nella notte tra domenica e lunedì al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La squadra di coach Bill Belichick ha un margine di 2.5 punti (per cui davvero minimo) nel confronto diretto sui californiani, per una quota non propriamente stellare.

Sarà, invece, notevole, il giro di scommesse che fluiranno negli Stati Uniti. Si parla, infatti, di oltre 23 milioni di americani che scommetteranno sulla partita più attesa dell’anno, con altri 2 milioni che, invece, si affideranno al giro di scommesse clandestine, una piaga anche al di là dell’Oceano. Ad ogni modo, saranno in circolazione qualcosa con 6 miliardi di dollari di puntate, una cifra letteralmente mostruosa. Le previsioni saranno rispettate? Oppure i Rams faranno saltare il banco? Non ci rimarrà che attendere la super-sfida di domenica, nella quale non mancherà lo spettacolo.

Foto: SuperBowl LIII EQRoy / Shutterstock.com