Sci velocità, Coppa del Mondo 2019: Simone Origone secondo a Salla, Valentina Greggio terza

Oggi si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci velocità ma vento e nebbia hanno fatto capolino a Salla (Finlandia) costringendo gli organizzatori a stilare l’ordine d’arrivo al termine delle semifinali. Il contrattempo ha impedito agli azzurri di prendersi la rivincita dopo i risultati dei giorni scorsi: Simone Origone si è piazzato ancora al secondo posto battuto dall’austriaco Manuel Kramer mentre Ivan Origone è caduto dopo il rilevamento della velocità (senza conseguenze) chiudendo in quarta posizione alle spalle dell’altro austriaco Klaus Schrottshammer. Al femminile, invece, Valentina Greggio ha concluso in terza posizione alle spalle della svedese Britta Backlund e della francese Celia Martinez. Proprio Kramer e Backlund sono in testa alle classifiche generali con 40 e 60 punti di vantaggio nei confronti di Simone Origone e Valentina Greggio.

RISULTATI COPPA DEL MONDO SCI VELOCITÀ A SALLA:

Ordine d’arrivo gara-2 maschile Salla (Fin):

1. Manuel Kramer (Aut) 161,84 km/h

2. Simone Origone (Ita) 161,12 km/h

3. Klaus Schrottshammer (Aut) 159,52 km/h

4. Ivan Origone (Ita) 158,83 km/h

5. Simon Billy (Fra) 158,20 km/h

15. Emilio Giacomelli (Ita) 153,64 km/h

Ordine d’arrivo gara-2 femminile Salla (Fin):

1. Britta Backlund (Sve) 154,63 km/h

2. Celia Martinez (Fra) 153,72 km/h

3. Valentina Greggio (Ita) 153,46 km/h

4. Clea Martinez (Fra) 151,26 km/h

5. Martina Foldynova (Cze) 144,52 km/h

Foto: FISI