Sci freestyle, Mondiale Big Air 2019: Tess Ledeux e Fabian Boesch in trionfo, Silvia Bertagna fantastica quinta

A Park City (USA) si sono disputati i Mondiali di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Grande spettacolo negli States con questa specialità estremamente appassionante e spettacolare che ha fatto il proprio debutto in una rassegna iridata.

Tra le donne ha vinto la francese Tess Ledeux, classe 2001 che due anni fa aveva conquistato il titolo iridato nello slopestyle e che però aveva deluso alle Olimpiadi non andando oltre il quindicesimo posto. La transalpina, che non vinceva una gara internazionale dal marzo 2018 (Coppa del Mondo di slopestyle a Silvaplana), ha trionfato con 184.75 punti e ha ampiamente distaccato tutte le avversarie: a completare il podio sono state la statunitense Julia Krass (173.75) e la britannica Isabel Atkin (168.75). L’Italia festeggia il fantastico quinto posto di Silvia Bertagna che ha brillato alla terza gara stagionale (in precedenza l’avevamo vista solo a Cardrona e a Modena), totalizzando il punteggio di 122.25 a 32 anni e contro avversarie molto più giovani.

Al maschile, invece, trionfo in volata dello svizzero Fabian Boesch (186.00) che quattro anni fa aveva conquistato il titolo iridato nello slopestyle, il classe 1997 ha battuto lo svedese Henrik Harlaut (184.00) e il canadese Alex Beaulieu-Marchand (183.25) in una gara senza italiani.

Foto: Pier Colombo