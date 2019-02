Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls 2019: i trionfi di Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont a Tazawako

A Tazawako (Giappone) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle e si può dire che i valori attesi della competizione sono stati rispettati.

Nella gara maschile il solito incredibile show del fenomeno assoluto di questa disciplina Mikael Kingsbury è valso il prezzo del biglietto, come si suol dire. Il canadese si è imposto con lo score di 86.40 precedendo il connazionale Philippe Marquis (83.67) e lo statunitense Bradley Wilson (80.47). Sesto successo stagionale per Kingsbury che si avvicina sempre di più alla conquista della Coppa, vantando 245 punti di vantaggio sul francese Benjami Cavet, solo 16° in questa gara, e 284 punti sullo svedese Walter Wallberg.

Stessa storia, stesso mare sul versante femminile. La fortissima francese Perrine Laffont ha centrato il bersaglio grosso con lo score di 82.97 battendo l’australiana, rivale nella classifica generale, Jakara Anthony (79.87) e la kazaka Yulia Galysheva (76.92). Transalpina che, quindi, conferma la propria superiorità, incamerando la terza vittoria stagionale e portando a 115 lunghezze il vantaggio proprio su Anthony e a 155 sull’americana Jaelin Kauf, quinti nella gara nipponica.

Foto: action sports / Shutterstock.com