Sci freestyle, Coppa del Mondo aerials 2019: Nikitin e Ramanouskaya trionfano a Mosca

A Mosca (Russia) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Si tornava sulla neve dopo i Mondiali di Park City e lo spettacolo non è mancato in questa prova determinante nella corsa verso la Sfera di Cristallo.

MASCHILE – Vince il russo Stanislav Nikitin con 128.96 davanti al cinese Xindi Wang (123.08) e allo svizzero Noe Roth (119.91). Proprio Nikitin e Wang balzano al comando della classifica generale a quota 160 punti, 24 in più del russo Maxim Burov, Campione del Mondo che oggi si è fermato in settima posizione.

FEMMINILE – La bielorussa Aliaksandra Ramanouskaya non si ferma più e, dopo aver vinto l’oro iridato, trionfa anche in questa occasione con 105.93 punti. La bielorussa si porta al secondo posto in classifica generale a 44 punti di distacco dalla cinese Xu Mengtao, oggi terza con 89.88 alle spalle dell’australiana Laura Peel (97.64).

Foto: makalex69 Shutterstock.com