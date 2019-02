Sci di fondo, Sprint Lahti 2019: Federico Pellegrino torna sul podio! E’ secondo dietro Klaebo dopo un grande duello

Federico Pellegrino ha conquistato il secondo posto nella gara sprint in tecnica libera di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’alfiere azzurro di Nus ha ceduto, nella finale, soltanto a un regale Johannes Klaebo, che si conferma nello status di fenomeno della specialità. Il norvegese ha ottenuto così la settima vittoria parziale in questa stagione (contando le quattro all’interno del Tour de Ski senza la classifica generale dello stesso), mentre per Pellegrino si tratta del quarto podio dell’anno, e in particolare del terzo secondo posto. L’azzurro non si classificava nei primi tre dalla gara di Val Müstair, in cui fu ancora Klaebo a precederlo.

Il fondista di Nus non ha faticato nel suo quarto di finale, ma si è trovato a rischiare l’uscita di scena in semifinale a causa di un arrivo molto compresso e combattuto (con tanto di contatto Pellegrino-Eirik Brandsdal), in cui Klaebo, lo stesso Brandsdal, Gleb Retivykh e il nostro si sono trovati tutti nell’arco di 37 centesimi. Pellegrino, col tempo di 2’50″21, è comunque riuscito ad entrare in finale con il secondo tempo di ripescaggio, poiché l’altra semifinale (con Finn Haagen Krogh ed Emil Iversen primi due) è risultata più lenta. In finale, invece, pur stretto nella morsa di ben quattro norvegesi, l’azzurro è riuscito a districarsi bene, portandosi sulla scia di Klaebo fin dalla metà della gara, e tenendoselo vicino per tutta l’ultima salita e la discesa. Allo sprint, però, il leader di Coppa del Mondo non ha lasciato scampo a nessuno, precedendo sia Pellegrino che Krogh. Quarto posto per Brandsdal, quinto per Iversen e sesto per Retivykh.

Nei quarti di finale si sono segnalate la sorpresa regalata da Andrew Young, secondo dietro a Erik Valnes (Norvegia) nella terza batteria e vicinissimo a portare la bandiera britannica in finale (preceduto soltanto per due centesimi da Iversen nella seconda semifinale), e la poderosa rimonta di Richard Jouve nell’ultima batteria. Il francese ha infilato un finale spettacolare per superare il finlandese Lauri Vuorinen ed arrivare in semifinale, salvo poi uscire di scena assieme al connazionale Renaud Jay nella semifinale di Krogh, Iversen e Young.

Erano già usciti nelle qualificazioni Stefan Zelger (34°) e Francesco De Fabiani (38°)

Col successo odierno Klaebo si conferma sempre più leader della Coppa del Mondo, portandosi avanti di quasi 200 punti rispetto ad Alexander Bolshunov (Russia), mentre Pellegrino iscrive chiaramente il suo nome nella lotta per il secondo posto della classifica sprint, anch’essa dominata dal fenomeno norvegese.

