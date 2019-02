Discesa femminile, Mondiali sci 2019 (10 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Tutto è pronto per la discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il vero e proprio piatto di forte di questa domenica iridata. Sulla pista Olympia, alle ore 12.30, le regine della scorrevolezza si sfideranno per andare a caccia della medaglia d’oro per succedere alla slovena Ilka Stuhec che trionfò a Sankt Moritz davanti all’austriaca Stephanie Venier e alla leggendaria Lindsey Vonn. Quarta, per appena 7 centesimi, fu la nostra Sofia Goggia che, invece, in questa occasione punterà decisamente più in alto, galvanizzata dallo splendido argento del SuperG. La bergamasca proverà a prendere per mano la squadra azzurra composta da Nadia Fanchini, Nicol Delago e Francesca Marsaglia, su una pista che ci sta regalando tante soddisfazioni.

La giornata sulla neve svedese si aprirà alle ore 10.30 con la prova della discesa libera valevole per la combinata maschile.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato di questa intensa giornata dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non mancheranno, ovviamente, le DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2019

DOMENICA 10 FEBBRAIO

10.30 Prova Discesa libera (maschile) per la combinata

12.30 Discesa libera (femminile)

Foto: Pier Colombo