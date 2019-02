Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella 10 km tc Therese Johaug batte Frida Karlsson e… la neve! Bronzo Oestberg, 28ma Anna Comarella

Tutto secondo le previsioni: la 10 km femminile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld, in Austria, viene vinta dalla norvegese Therese Johaug, che bissa l’oro dello skiathlon nonostante il gran caldo che fa mutare, col passare dei numeri alla partenza, le condizioni della neve, rallentandola via via.

Medaglia d’argento per la sorpresa di giornata, la svedese Frida Karlsson, bronzo per l’altra norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, che beffa in un arrivo molto serrato la finlandese Krista Parmakoski. Indietro le tre italiane in gara: 28ma Anna Comarella, 34ma Lucia Scardoni, 40ma Caterina Ganz.

Dopo 1.2 km Johaug prende già la testa seppur soltanto con 1″1 su Oestberg e 4″4 sulla sempre più sorprendente (tra le seniores) Karlsson. Appena più indietro la russa Natalia Nepryaeva, staccata di 7″4, e Parmakoski, attardata di 8″4. Già delineate le atlete in corsa per il podio.

Ad un terzo del primo giro Johaug porta a 4″0 il margine su Oestberg, mentre paga 7″4 Karlsson. Accusano qualcosa in più Nepryaeva, quarta a 14″2, mentre resta quinta Parmakoski, staccata di 16″9. Le azzurre: 21ma Anna Comarella, a 26″8, 36ma Lucia Scardoni a 37″1, 40ma Caterina Ganz a 39″3.

A metà gara la scandinava è sempre in testa, ma il suo vantaggio resta invariato su Karlsson, mentre Oestberg paga e passa a 18″3, infine da dietro riemerge la norvegese Astrid Jacobsen, che scavalca, seppur di poco, Nepryaeva e Parmakoski, attestandosi almeno momentaneamente, ai piedi del podio.

Ai 6.2 km il vantaggio di Johaug su Karlsson resta cristallizzato, mentre si amplia il ritardo di Oestberg, che passa a 23″9, ma in pratica sembra mettersi al collo il bronzo, dato che Jacobsen passa a 36″, appena davanti a Parmakoski, infine cala vistosamente col passare dei chilometri il rendimento di Nepryaeva.

A due terzi di gara si inverte la tendenza e Karlsson prende a recuperare su Johaug, che però passa all’ultimo intermedio prima dell’arrivo con ancora 4″8 di margine sulla svedese. Oestberg accusa 28″6 e conserva 13″5 su Parmakoski, che però appare in rimonta, guadagnando sulla norvegese.

All’arrivo però la grande favorita tira fuori il talento della campionessa e chiude in 27’02″1, distanziando di 12″2 la svedese Frida Karlsson, e relegando a 35″6 l’altra norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, che conquista la medaglia di bronzo soffiandola per appena 1″4 alla finlandese Krista Parmakoski, quarta a 37″0. Oltre il minuto tutte le altre concorrenti. Così le italiane: 28ma Anna Comarella a 2’07″4, 34ma Lucia Scardoni a 2’29″3, 40ma Caterina Ganz a 3’01″4.

Foto: Espen E / Shutterstock