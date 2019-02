Pattinaggio artistico, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri guidano una spedizione ambiziosa

Nella giornata odierna sul portale dell’evento accessibile tramite il sito ufficiale dell’ISU (International Skating Union) è stato pubblicato l’elenco degli atleti che parteciperanno ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo.

La spedizione azzurra sarà guidata dalle stelle di punta Charlène Guignard-Marco Fabbri, Matteo Rizzo e Nicole Della Monica-Matteo Guarise. Sul ghiaccio del Sol Levante farà l’esordio assoluto in una gara di prima fascia la giovanissima Marina Piredda, pattinatrice triestina già Campionessa Nazionale Junior che negli scorsi mesi si è ben destreggiata anche in alcune competizioni importanti nella massima categoria.

Da segnalare inoltre, ed è una bellissima notizia, il ritorno di Roberta Rodeghiero dopo il lungo stop per infortunio. Dopo la buona esperienza accumulata in Europa, debutteranno in campo mondiale anche le seconde coppie Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (coppie di artistico) e Jasmine Tessari-Francesco Fioretti (danza sul ghiaccio).

Riportiamo di seguito l’elenco dei convocati azzurri:

Individuale femminile

Marina Piredda

Roberta Rodeghiero

Individuale maschile

Matteo Rizzo

Coppie di artistico

Nicole Della Monica-Matteo Guarise

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Danza sul ghiaccio

Charlène Guignard-Marco Fabbri

Jasmine Tessari-Francesco Fioretti

