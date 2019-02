Sci di fondo, Mondiali 2019: Maja Dahlqvist domina le qualificazioni della sprint femminile. Decima Greta Laurent, avanti anche Elisa Brocard e Lucia Scardoni

L’Italia comincia con un sorriso i propri Mondiali di sci di fondo a Seefeld, Austria. Sui veloci 1200 metri del tracciato tirolese Greta Laurent, Elisa Brocard e Lucia Scardoni si qualificano per i quarti di finale della gara sprint femminile: ottengono rispettivamente il 10° (2’33″08), 24° (2’36″07) e 29° tempo (2’37″20). Fuori invece Ilaria Debertolis, il cui passaggio sul traguardo in 2’44″61 le vale soltanto il 58° posto, a sette secondi dalla prestazione necessaria per passare (2’37″46, ottenuta dall’estone Mariel Merlii Purles).

A dominare le qualificazioni ci pensa la svedese Maja Dahlqvist, che piazza un notevole 2’29″44 e lascia a 1″04 la svizzera Nadine Faehndrich e a 1″31 l’altra svedese Hanna Falk. Quarto posto per l’americana Sophie Caldwell (+1″70) e quinto per la slovena Eva Urevc (+1″95). Proprio le rappresentanti della Slovenia si comportano molto bene, perché dopo la norvegese e detentrice del titolo Maiken Caspersen Falla (+2″02) ci sono Anamarija Lampic (+2″14) e Katja Visnar (+2″36). Nona posizione per la russa Natalia Nepryaeva (+3″20) e decima, come detto, per Greta Laurent, il cui distacco è di 3″64.

Ci si interrogava sulle condizioni di Stina Nilsson, che sembra non aver completamente superato l’infortunio muscolare che l’ha fermata per un mese: al traguardo è dodicesima con un ritardo di 3″76 da Dahlqvist. Avanti anche il trio americano Bjornsen-Diggins-Kern, così come la russa Yulia Belorukova. Avanti anche tutte le tedesche, con Sandra Ringwald prima di esse in quattordicesima posizione. Sebbene fosse noto che la Finlandia non fosse in gara con quattro atlete in grado di arrivare alle medaglie, stupisce ugualmente il fatto che abbiano tutte terminato oltre la trentesima posizione, ben lontane dalla zona qualificazione.

Foto: Pier Colombo