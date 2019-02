Sci di fondo, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane

Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata.

UOMINI

Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare prenderà parte, per lui certamente non ci saranno le luci della ribalta. Starà a lui essere in grado di sorprendere con buone prestazioni.

Da Prà Simone (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, prima partecipazione): aveva esordito a Dobbiaco nel Tour de Ski, ora arriva questa chiamata quale ulteriore riconoscimento per la gran crescita fatta registrare nell’ultimo periodo.

De Fabiani Francesco (Centro Sportivo Esercito, terza partecipazione): rinuncerà allo skiathlon per concentrare tutte le energie sulla team sprint. Scelta più che comprensibile data la vicinanza delle due gare, poiché con Federico Pellegrino forma una coppia che potrà essere da medaglia.

Gardener Stefano (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): per lui l’esordio assoluto ai Mondiali arriva a 28 anni, e anche lui non avrà l’obbligo del grande risultato. Le squadre ridotte però potranno avvicinarlo a buoni piazzamenti.

Graz Davide (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, prima partecipazione): per pochi centesimi non ha ottenuto la qualifica nella sprint di Cogne sabato scorso all’esordio assoluto nel circuito maggiore. Ai Mondiali per crescere ancora.

Muller Claudio (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): a 26 anni sbarca ai Mondiali e sarà libero da pressioni legate ai risultati. Potrà fare del suo meglio viaggiando a fari spenti nella notte.

Pellegrino Federico (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, quinta partecipazione): due gare segnate col circoletto rosso, ovvero la sprint e la team sprint. Nella prima gara appare l’unico in grado di impensierire Klaebo (ed è campione in carica), mentre nella seconda (dove fu argento due anni or sono, ma con Noeckler) assieme a Francesco De Fabiani ha le carte in regola per ambire al podio.

Rastelli Maicol (Centro Sportivo Esercito, seconda partecipazione): bene nelle ultime settimane, arriva a Seefend probabilmente al picco della condizione. Vedremo se basterà per ben figurare nelle gare alle quali prenderà parte (potrebbe essere anche uno degli staffettisti).

Salvadori Giandomenico (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, seconda partecipazione): appare cresciuto di condizione rispetto ad un inizio di stagione davvero anonimo. Proverà a dire la sua nelle gare distance, ma non sarà semplice emergere. Con i contingenti ridotti però potrà ambire anche ad entrare nei 15 se starà bene.

Zelger Stefan (Centro Sportivo Esercito, prima partecipazione): davvero buona la 15 km di Cogne, potrebbe prendere parte allo skiathlon vista l’assenza di De Fabiani.

DONNE

Brocard Elisa (Centro Sportivo Esercito, quarta partecipazione): sarebbe stata la nostra punta di diamante se non si fosse fermata per un malanno a Tour de Ski appena iniziato per non peggiorare la sua condizione. Se riuscisse a centrare la top ten nella gara distance a cronometro sarebbe già un ottimo risultato.

Comarella Anna (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, prima partecipazione): miglior approccio alla rassegna iridata non poteva esserci. Domenica a Cogne ha ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo, a Seefeld per fare esperienza.

Debertolis Ilaria (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, quarta partecipazione): la veterana del gruppo con Brocard e Laurent, è forse quella tra le tre che ha il minor assillo di un piazzamento importante. Chissà che con la mente sgombra non possa trovare buone prestazioni.

Ganz Caterina (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, seconda partecipazione): 23 anni e già due Mondiali. In questa stagione è cresciuta molto ed anche il buon Tour de Ski ne è testimonianza. La rassegna iridata servirà a farla crescere ancora di più.

Laurent Greta (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, quarta partecipazione): il percorso non molto impegnativo della sprint femminile ed i contingenti ridotti per le Nazionali di vertice fanno sì che sia probabile un suo ingresso in semifinale. Poi se la giocherà per provare a centrare il miglior piazzamento possibile.

Pellegrini Sara (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, seconda partecipazione): ritorna ai Mondiali dopo Lahti, no avrà grandi pressioni, se non il compito di fare tutto quel che può per provare a migliorare i suoi piazzamenti finlandesi.

Scardoni Lucia (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, terza partecipazione): buone le sue ultime prestazioni in Coppa del Mondo, ha sfiorato l’ingresso in finale nella sprint di Cogne. A Seefeld il livello sarà più alto, ma lei è in pal,la e se la giocherà.

