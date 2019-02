Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lahti. Cinque gli azzurri chiamati

Saranno cinque gli azzurri in gara nel fine settimana nelle gare valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti, in Finlandia: quattro gli uomini, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger e Maicol Rastelli, mentre tra le donne ci sarà la sola Greta Laurent. In programma sabato la sprint individuale in tecnica libera e domenica la team sprint in tecnica classica. Importanti indicazioni in ottica Mondiali, in quanto le gare in queste specialità si svolgeranno nelle medesime tecniche che vedremo nella tappa finlandese: dovrebbe essere a questo punto Francesco De Fabiani a far coppia con Federico Pellegrino nella prova iridata di Seefeld, mentre non sarà così scontato vedere una coppia italiana al via al femminile, dato che anche a Lahti la team sprint delle donne sarà orfana di atlete azzurre.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati:

Federico Pellegrino

Francesco De Fabiani

Stefan Zelger

Maicol Rastelli

Greta Laurent

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo