Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Un’emozione particolare gareggiare in casa. Spero di regalare un gran risultato ai tifosi”

Cogne attende con ansia la tappa di Coppa del Mondo in programma nel week-end in arrivo sulle nevi ai piedi del Gran Paradiso in uno dei posti più belli d’Europa. Federico Pellegrino è pronto all’abbraccio affettuoso della propria gente, degli amici veri, quelli di sempre e dei semplici tifosi che avranno la possibilità di vederlo da vicino e di godersi lo spettacolo dal vivo. Pellegrino, reduce dall’ottimo secondo posto di Lahti, potrà far vedere tutte le proprie qualità nell’amata sprint a tecnica libera di sabato.

“Correre in Val d’Aosta una gara di Coppa del Mondo è qualcosa di strano perché non l’ho mai fatto. È un’emozione nuova, non dico che ho faticato a dormire, ma ho sognato tanto questa gara, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche cose di contorno. È davvero una bella sensazione, mi auguro di godermi questa gara e riuscire a regalare ai tifosi un gran risultato“, le impressioni di Chicco (fonte: Fisi). Parlando delle caratteristiche della pista, il nostro portacolori sottolinea quali siano le asperità: “Sarà una sprint bella e dura, perché è lunga un chilometro e settecento metri, a 1600 metri di quota. Potrebbe essere una gara di resistenza, ma c’è un rettilineo finale corto, quindi servirà un grandissimo spunto soprattutto negli ultimi quattrocento metri, dove c’è una piccola salitella che porta all’ingresso del rettilineo conclusivo“.

In questo round non ci saranno Klaebo, l’unico apparentemente imbattibile del lotto, e Skar che hanno preferito saltare la tappa italiana per preparare al meglio i Mondiali, ma l’azzurro sottolinea la forza di chi è presente: “Ci sono i russi Ustiugov e Bolshinov e se loro la mettono sul ‘duro’ a me non dispiace affatto. Se poi non dovesse essere così, ci sono i norvegesi o i soliti trancesi che potranno essere gli avversari più agguerriti. Le mie condizioni? Dopo un mese sono tornato a casa 3-4 giorni e mi è stato utile per riposare tanto e continuare come da programma verso questi appuntamenti. Se sabato scorso in teoria non dovevo aspettarmi nulla, ora non mi illudo: so che c’è ancora qualcosa da fare in vista dei Mondiali e questo qualcosa da fare è passare da questa gara“.

Foto: Valerio Origo