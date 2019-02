Speed skating, Mondiali juniores Baselga di Piné 2019: magnifico bronzo di Francesco Betti nei 1500 metri!

Iniziano col botto i Mondiali juniores di speed skating, che sono scattati oggi a Baselga di Piné, sull’anello dove soltanto la scorsa settimana erano andate in scena le Finali di Coppa del Mondo di categoria: Francesco Betti centra una magnifica medaglia di bronzo nei 1500 metri, sfiorando anche l’argento, distante appena 11 millesimi.

Il nuovo campione del mondo di categoria sulla distanza al maschile è il sudcoreano Jaewon Chung, che polverizza la concorrenza, chiudendo con il crono di 1’48″826, relegando a 1″99 il russo Sergei Loginov (1’50″819) e a 2″00 il nostro Francesco Betti (1’50″830). Si classifica 38° Pietro Sighel a 11″13 (1’59″960).

Sulla stessa distanza nella gara femminile centra l’oro l’olandese Femke Kok in 2’03″732, con 0″02 sulla polacca Karolina Bosiek (2’03″759) e 0″35 sulla norvegese Ragne Wiklund (2’04″088). Nono posto per Laura Peveri, a 5″12 (2’08″854), 32ma Federica Maffei con 12″83 di ritardo (2’16″562).

Nei 500 metri maschili titolo iridato per il nipponico Koki Kubo in 36″225, con un margine di 0″05 sul russo Artem Arefyev (26″281), mentre al terzo posto, col medesimo tempo al millesimo di 36″359 (+0″13), giungono il nipponico Katsuhiro Kuratsubo e l’olandese Janno Botman. Francesco Betti è 20° a 1″14 (37″370), mentre Nicky Rosanelli è 30° a 1″44 (nuovo personale in 37″666).

Nella stessa gara al femminile tripletta olandese con l’oro per Femke Beuling in 38″385 (primato personale), davanti a Femke Kok, staccata di 0″25 (38″640) e a Michelle de Jong, distante 0″42 (38″813). 32ma Laura Peveri a 3″06 (41″453), mentre è 42ma Federica Maffei a 3″75 (42″138).

Al momento nelle classifiche allround, al maschile Francesco Betti è terzo dietro al sudcoreano Jaewon Chung, primo, ed al russo Sergei Loginov, secondo, mentre al femminile comanda l’olandese Femke Kok davanti alla polacca Karolina Bosiek ed alla norvegese Ragne Wiklund. Decima Laura Peveri, 24ma Federica Maffei.

Foto: Vladislav Gajic shutterstock