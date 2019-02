Sci di fondo, Federico Pellegrino: “La preparazione procede in modo ottimale”. Ganz: “Non mi aspettavo la vittoria”

Sono andati in scena oggi, in quel di Cogne, i Campionati Italiani per quanto riguarda la sprint a tecnica libera nello sci di fondo: ad imporsi Federico Pellegrino e Caterina Ganz (clicca qui per tutti i risultati). Di seguito tutte le dichiarazioni degli azzurri alla FISI nel post gara.

Caterina Ganz: “Non mi aspettavo questa vittoria, sono contenta anche perché la pista è davvero bella: mi è piaciuta appena l’ho testata. In discesa ho cercato di stare coperta, poi ho dato il tutto e per tutto nel tratto finale”.

Federico Pellegrino: “Oggi le gambe non erano delle migliori, però è stata una bella gara e soprattutto un altro allenamento: ne avevo bisogno. La preparazione procede nel modo ottimale, nonostante i carichi di Seefeld sto rispondendo bene”.

Elisa Brocard: “È un mese che sono fuori dalle gare e quindi sono contenta di aver riassaporato questa sensazione. Volevo arrivare in finale e ci sono riuscita, certo un po’ dispiace per il quarto posto. La sprint è una gara giusta per proseguire gli allenamenti”.

Francesco De Fabiani: “Una gara impegnativa su una pista altrettanto difficile, cercavo un podio nella sprint ed è arrivato. Ora mi concentro sull’individuale di domani, spero di ripetermi e di portare a casa un altro bel risultato”.

Foto: Valerio Origo