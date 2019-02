Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne 2019: passa dall’Italia l’ultimo test prima dei Mondiali di Seefeld

L’ultimo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo prima del trasferimento generale a Seefeld, per i Mondiali, fa tappa in Italia, a Cogne, sulle piste che hanno già visto svolgersi i Campionati Italiani pochissime settimane fa. Si comincerà sabato con le prove sprint a tecnica libera e si finirà domenica con la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe a tecnica classica.

Il contingente italiano, per l’occasione, sarà molto nutrito, perché ci saranno anche gli atleti delle squadre Under 23 e juniores a cercare di farsi valere accanto ai loro illustri colleghi, quali Federico Pellegrino (alla ricerca del secondo successo in stagione) e Francesco De Fabiani (che vuole far bella figura nel suo Paese, dopo aver già fatto molto bene al tempo del Tour de Ski). Le gare del weekend avranno certamente una valenza particolare, per le tantissime implicazioni che ci possono essere proprio alla vigilia dell’appuntamento mondiale. Proprio per questa ragione è in dubbio la presenza di Johannes Klaebo, mentre il resto dei norvegesi ci sarà in blocco, così come ci saranno tutti i francesi di spicco più il Campione del Mondo juniores del 2017 Tom Mancini.

Per quel che concerne le donne, invece, torna a presenziare senza defezioni tutta la parte forte della squadra azzurra, con il trio Greta Laurent-Lucia Scardoni-Caterina Ganz in cerca di miglioramenti e conferme, con la possibile inclusione anche di Elisa Brocard. Anche in questo caso il numero di atlete azzurre sarà maggiore in considerazione della presenza di atlete più giovani, che hanno l’obiettivo di fare esperienza a questo alto livello. Non ci sarà Stina Nilsson, vittima di un infortunio muscolare un mese fa: la svedese, però, sembra molto vicina a riuscire a presentarsi a Seefeld, un obiettivo che pareva impossibile.

Per avere un’idea di quanti italiani vogliano mettersi in luce in questo fine settimana, andiamo ad elencarli tutti. Nella sprint maschile ci saranno Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Mirco Bertolina, Stefan Zelger, Claudio Muller, Enrico Nizzi, Michael Hellweger, Giacomo Gabrielli, Florian Cappello, Francs Vierin, Michael Abram, Daniele Serra, Mattia Armellini, Davide Graz e Stefano Dellagiacoma. Nella sprint femminile concorreranno Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni, Greta Laurent, Alice Canclini, Francesca Franchi, Chiara De Zolt Ponte e Francesca Baudin. La 15 km maschile verrà effettuata da Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Dietmar Noeckler, Stefan Zelger, Paolo Ventura, Martin Caradazzi, Paolo Fanton, Michael Abram, Gilberto Panisi, Daniele Serra, Lorenzo Romano e Luca Del Fabbro, con quest’ultimo recentissimo campione mondiale juniores a Lahti nella 30 km mass start a tecnica classica. Infine, queste saranno le donne azzurre della 10 km: Caterina Ganz, Anna Comarella, Sara Pellegrini, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni, Francesca Franchi e Cristina Pittin.

Foto: Valerio Origo