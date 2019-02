Sci alpino, tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali: Dominik Paris vince il 21° oro, 11 Campioni nella storia

Dominik Paris è entrato nell’Olimpo dello sci italiano, l’altoatesino è diventato l’undicesimo azzurro capace di vincere una medaglia d’oro ai Mondiali. Oggi il 29enne si è imposto in superG ad Are e si affianca così a miti indiscussi come Gustav Thoeni (5), Alberto Tomba (2), Deborah Compagnoni (3), Isolde Kostner (2), Zeno Colò (2). L’Italia non vinceva un titolo iridato dal 2011 con Christof Innerhofer sempre in questa specialità. La nostra Nazionale sale a quota 21 ori in totale nella propria storia e a 69 medaglie complessive, le ultime due prima di oggi erano state conquistate da Sofia Goggia.

MEDAGLIE DELL’ITALIA AI MONDIALI SCI ALPINO:

Are 2019 (SVE)

Oro supergigante maschile Dominik Paris

Argento supergigante femminile Sofia Goggia

St. Moritz 2017 (SUI)

Bronzo gigante femminile Sofia Goggia

Schladming 2013 (AUT)

ITALIA 7ª

Argento discesa maschile Dominik Paris

Argento discesa femminile Nadia Fanchini

Bronzo gigante maschile Manfred Moelgg

Garmisch 2011 (GER)

ITALIA 3ª

Oro supergigante maschile Christof Innerhofer

Argento gigante femminile Federica Brignone

Argento supercombinata maschile Christof Innerhofer

Bronzo supercombinata maschile Peter Fill

Bronzo discesa maschile Christof Innerhofer

Bronzo slalom maschile Manfred Moelgg

Val d’Isère 2009 (FRA)

ITALIA 8ª

Argento supergigante maschile Peter Fill

Bronzo discesa femminile Nadia Fanchini

Are 2007 (SVE)

ITALIA 5ª

Oro supergigante maschile Patrick Staudacher

Argento slalom maschile Manfred Moelgg

Bronzo gigante femminile Denise Karbon

Valtellina 2005 (ITA)

ITALIA 4ª

Argento supergigante femminile Lucia Recchia

Argento discesa femminile Elena Fanchini

Bronzo slalom maschile Giorgio Rocca

Bronzo combinata maschile Giorgio Rocca

St. Moritz 2003 (SUI)

ITALIA 8ª

Argento gigante femminile Denise Karbon

Bronzo slalom maschile Giorgio Rocca

Sankt Anton 2001 (AUT)

ITALIA 8ª

Argento supergigante femminile Isolde Kostner

Argento slalom gigante femminile Karen Putzer

Bronzo combinata femminile Karen Putzer

Sestriere 1997 (ITA)

ITALIA 2ª

Oro slalom femminile Deborah Compagnoni

Oro gigante femminile Deborah Compagnoni

Oro supergigante femminile Isolde Kostner

Argento slalom femminile Lara Magoni

Bronzo discesa maschile Kristian Ghedina

Bronzo slalom maschile Alberto Tomba

Sierra Nevada 1996 (SPA)

ITALIA 1ª

Oro gigante femminile Deborah Compagnoni

Oro supergigante femminile Isolde Kostner

Oro slalom maschile Alberto Tomba

Oro gigante maschile Alberto Tomba

Argento discesa maschile Kristian Ghedina

Saalbach 1991 (AUT)

ITALIA 6ª

Argento discesa libera maschile Peter Runggaldier

Argento combinata maschile Kristian Ghedina

Crans Montana 1987 (SUI)

ITALIA 7ª

Bronzo gigante maschile Alberto Tomba

Valtellina 1985 (ITA)

ITALIA 8ª

Bronzo slalom femminile Paoletta Magoni

Schladming 1982 (AUT)

ITALIA 9ª

Bronzo slalom femminile Daniela Zini

Garmisch 1978 (GER)

ITALIA 6ª

Argento slalom maschile Piero Gros

Innsbuck 1976 (AUT)

Oro slalom maschile Piero Gros

Oro combinata maschile Gustavo Thoeni

Argento slalom femminile Claudia Giordani

Argento slalom maschile Gustavo Thoeni

Bronzo discesa maschile Herbert Plank

St. Moritz 1974 (SUI)

ITALIA 3ª

Oro gigante maschile Gustav Thoeni

Oro slalom maschile Gustav Thoeni

Bronzo gigante maschile Piero Gros

Sapporo 1972 (GIA)

Oro gigante maschile Gustavo Thoeni

Oro combinata maschile Gustavo Thoeni

Argento slalom maschile Gustavo Thoeni

Bronzo slalom maschile Rolando Thoeni

Portillo 1966 (CHI)

ITALIA 2ª

Oro slalom maschile Carlo Senoner

Chamonix 1962 (FRA)

ITALIA 4ª

Argento discesa femminile Christl Pia Riva

Squaw Valley 1960 (USA)

Bronzo gigante femminile Giuliana Chenal Minuzzo

Bad Gastein 1958 (AUT)

ITALIA 8ª

Bronzo discesa femminile Carla Marchelli

Cortina d’Ampezzo 1956 (ITA)

Bronzo combinata femminile Giulia Chenal Minuzzo

Oslo 1952 (NOR)

Oro discesa maschile Zeno Colò

Bronzo discesa femminile Giulia Minuzzo

Aspen 1950 (USA)

ITALIA 2ª

Oro discesa libera maschile Zeno Colo’

Oro gigante maschile Zeno Colo’

Argento slalom maschile Zeno Colo’

Bronzo slalom femminile Celina Seghi

Chamonix 1937 (FRA)

ITALIA 5ª

Argento discesa maschile Giacinto Sertorelli

Innsbruck 1936 (AUT)

ITALIA 4ª

Argento discesa maschile Giacinto Sertorelli

St. Moritz 1934 (SVI)

ITALIA 3ª

Bronzo discesa maschile Ido Cattaneo

Cortina 1932 (ITA)

ITALIA 4ª

Oro discesa femminile Paula Wiesinger

Foto: cristiano barni Shutterstock.com